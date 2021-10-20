Дефицит чипов ударил по Renault

Глобальный дефицит полупроводников ударил по Renault. Из-за проблем с поставками французская автомобилестроительная компания сократит объемы производства в 2021 году не меньше, чем на 300 тысяч машин, сообщает Reuters со ссылкой на три источника, близких к компании.

Фото: Darley Shen / Reuters Darley Shen / Reuters

По данным одного из источников, в 2021 году Renault выпустит на 300-400 тысяч автомобилей меньше, чем планировала. Два других источника заявили, что эта цифра может составлять от 350 тысяч до 380 тысяч. Еще в сентябре Renault ожидала, что сократит производство на 220 тысяч машин.

Как заявила организация автомобильной промышленности и транспорта PFA, нехватка чипов может продлиться до 2022 года. PFA считает, что дефицит возник в самый неподходящий для отрасли момент. Спрос на чипы растет по мере того, как автомобилестроительные компании восстанавливаются от последствий пандемии коронавируса, а также наращивают производство электрокаров.