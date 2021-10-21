«Автотор» построил компактный завод для BMW

Калининградский завод «Автотор» завершил строительство нового корпуса для сборки автомобилей BMW, выяснила «Газета.Ru». Теперь в здании начались внутренние монтажно-отделочные работы. Немецкая автокомпания ранее отказалась от собственного сборочного завода в России в пользу окончательного переезда на «Автотор». Старая производственная площадка, где собирают автомобили баварской марки, исчерпала возможности для развития, однако скорого начала сборки машин ждать не стоит, полагают эксперты.

Фото: Игорь Зарембо/РИА «Новости» Игорь Зарембо/РИА «Новости»

На основной производственной зоне «Автотора» в микрорайоне имени Александра Космодемьянского в Калининграде возведен новый заводской комплекс, который включает новый сборочно-логистический корпус и рядом строящееся административно-бытовое здание, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе компании «Автотор Холдинг». Также началась подготовка к строительству нового окрасочного цеха производительностью 100 тыс. кузовов в год.

Видео дня

Летом прошлого года эту стройку посетил губернатор Калининградской области Антон Алиханов, который анонсировал сборку автомобилей BMW в этих цехах. До этого машины баварской марки с 1999 года собирались «Автотором» совершенно в другой части Калининграда — на территории, арендованной у судостроительного завода «Янтарь». В пресс-службе «Автотора» не стали раскрывать партнера(ов), для которого возведены новые цеха, хотя даже бело-голубая цветовая гамма стен нового завода выполнена в стиле эмблемы баварского бренда. Впрочем, и опровергать эту информацию они не стали.

«Автотор»

«Создание новых производственных мощностей связано с обеспечением выполнения обязательств в рамках действующего СПИК в части дальнейшего углубления технологических переделов при производстве автомобилей, организации полнопрофильного производства новых моделей с применением операций сварки и окраски кузовов, повышения уровня инженерно-конструкторского и технологического обеспечения производства, цифровизации управления», — уточнили «Газете.Ru» в «Автоторе».

Построен фактически новый компактный завод через стенку с историческими цехами «Автотора». Предприятии планирует выпускать автомобили BMW, мощности нового завода рассчитаны на выпуск ежегодно более 50 тысяч самых топовых моделей баварской марки — X4, X5, X6, X7 и 7-й серии, ранее сообщала по этому поводу пресс-служба правительства Калининградской области.

Проектировала металлокаркас и ограждающие конструкции нового корпуса по заказу «Автотора» компания «Венталл».

Площадь построенного для «Автотора» нового цеха сборки и логистики составляет около 52 тыс. квадратных метров, высота – 8,4 м. В настоящее время здание уже смонтировано и находится на этапе внутренней отделки помещений, уточнили «Газете.Ru» в компании «Венталл».

За время выполнения работ сам проект несколько раз менялся, заказчик вносил изменения в конструктив здания, подчеркнули в пресс-службе компании-подрядчика.

В российском представительстве BMW также не подтвердили и не опровергли, что новый корпус «Автотора» построен для выпуска их продукции. Хотя ранее «Газета.Ru» писала, что немецкий автопроизводитель отказался от планов построить в России свой отдельный завод в пользу углубления сотрудничества с «Автотором». Решение вопроса о расширении производственных мощностей в Калининграде ожидается в течение этого года, говорил в августе «Газете.Ru» глава BMW Group в России Штефан Тойхерт.

Старая производственная площадка «Автотора» на заводе «Янтарь» исчерпала возможности для развития, отмечает партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

«Она находится в старой части города, она тесная, там нет испытательного трека, — рассуждает в беседе с «Газетой.Ru» Моржаретто, — Я предполагаю, что новый корпус в бело-голубых цветах построен для того, чтобы компания из Баварии могла туда перевести производство и наладить выпуск каких-то моделей по полному циклу».

На старой площадке у «Автотора» нет возможностей для появления новых операций. Логично, если новая появится по соседству с производством других марок, собирающих машины на «Автоторе – в частности, Kia и Hyundai, заметил Моржаретто.

«Мощность нового сборочного производства составит не более 25-40 тыс. машин в год, — оценил параметры возведенного корпуса независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев, — Совершенно точно, что его делают под полный цикл производства (сварка, окраска и сборка)».