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Обанкротившийся SsangYong спасет производитель электробусов

Motor.ru
1 час назад

На южнокорейскую марку SsangYong Motor нашелся покупатель: предпочтительным участником торгов называют консорциум, возглавляемый стартапом в сфере электробусов Edison Motors. По информации источников Nikkei, сумма сделки, которая может быть закрыта уже в ноябре, оценивается примерно в 260 миллионов долларов Однако для того, чтобы она состоялась, необходимо разрешение суда, так как в настоящее время обанкротившийся SsangYong находится под внешним управлением.

Производитель электробусов спасет обанкротившийся SsangYong
Фото: © SsangYong© SsangYong

Стартап Edison Motors существует с 2015 года и занимается электробусами и электрическими грузовиками. Ожидается, что под руководством нового владельца у SsangYong появится возможность выпускать электрокары на своем единственном предприятии в южнокорейском Пхентхэке.

С 2011 года 74,65 процента акций SsangYong принадлежат индийскому конгломерату Mahindra & Mahindra. Весной 2021 стало известно, что на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, Mahindra взяла курс на сокращение расходов, в том числе отказала SsangYong в финансовой поддержке в размере 423 миллионов долларов. Тогда же сообщалось, что южнокорейскому бренду пообещали выдать займ в размере 32,3 миллиона долларов на время поисков альтернативных источников финансирования.

Несмотря на тяжелое положение, в течение 2021 года SsangYong смог представить ряд новинок. Так, весной в Сеть попали фотографии обновленного пикапа Rexton Sports, летом марка анонсировала свой первый электрический кроссовер, тогда же на дизайн-скетчах раскрыли облик некоего брутального внедорожника с дизайном в стиле Jeep.

Автоновости,SsangYong,Jeep,
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