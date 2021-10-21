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Kia готовит новый Sportage к выходу на еще один рынок

Motor.ru
1 час назад

Kia анонсировала скорую премьеру Sportage нового поколения в США – она намечена на 27 октября. Чтобы подогреть интерес к новинке, компания опубликовала фотографию-тизер: судя по нему, на североамериканский рынок выйдет глобальная версия кроссовера с удлиненной колесной базой. Продажи в США стартуют в начале следующего года. Тогда же Kia обещала начать поставки в Европе, где будут продавать «короткую» версию с иным оформлением передка и кормы, а до России вседорожник доберется в первой половине 2022 года – вероятно, в удлиненном варианте.

Kia готовит новый Sportage к выходу на еще один рынок
Фото: Тизер Kia Sportage для США © KiaТизер Kia Sportage для США © Kia

Kia не раскрывает никакой конкретики о Sportage для США. Модели пообещали увеличенный дорожный просвет, множество режимов езды и вседорожные покрышки, современных помощников водителя. В моторную гамму войдут «разнообразные мощные и эффективные двигатели», привод передний либо полный, на выбор.

На родине Sportage предлагают с 1,6-литровым бензиновым T-GDI, выдающим 180 лошадиных сил и 265 Нм крутящего момента, двухлитровым дизелем GDI на 186 сил (417 Нм), а также с гибридной установкой на базе мотора 1.6 общей отдачей 230 сил (350 Нм). Вероятно, бензоэлектрическая модификация появится и в США.

Колесная база глобальной версии Sportage составляет 2755 миллиметров, а у европейского варианта между осями 2680 миллиметров. Длина кроссовера для Европы – 4515 миллиметров, что на 145 миллиметров меньше, чем у глобального Sportage. Вероятно, до США, как и до России, доберется удлиненный вариант.

Пока же у нас продается Sportage предыдущей генерации. Кроссовер оснащают моторами 2.0 и 2.4 мощностью 150 и 184 силы соответственно, а стоимость после сентябрьского подорожания варьируется от 1 854 900 до 2 634 900 рублей. С января по сентябрь в России было продано 20 149 экземпляров Sportage, что делает его третьей по популярности моделью корейской марки в стране после Rio и K5.

Источник: Kia

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