PwC: РФ не готова к быстрому росту рынка электрокаров

Консалтинговая компания PricewaterhouseCoopers (PwC) озвучила прогноз для российского рынка электрокаров: ежегодно он будет увеличиваться в 1,5 раза, а к 2030 году в стране будет зарегистрировано 630 000 «зеленых» автомобилей, включая коммерческие. Такая оценка намного скромнее правительственного прогноза, который предполагает, что в тот же срок российский парк электрокаров вырастет до 1,4 миллиона экземпляров. Только в случае полного отсутствия стимулов ожидания властей и PwC примерно равны – 540 тысяч машин к 2030 году.

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В Аналитическом центре при правительстве и вовсе считают, что количество электрокаров в России через девять лет не превысит 350 тысяч. И этому есть несколько причин. Во-первых, на сегодняшний день в России до сих пор не выпускают электрокаров, которые могли бы заменить классический седан либо хэтчбек. Во-вторых, уже с 2022 года на ввоз электромобилей могут вновь ввести 15-процентную пошлину, отмененную с весны 2020-го для стимуляции спроса.

Третья причина – высокая цена «батарейных» машин и низкие доходы населения. Их средняя цена в России на сегодняшний день составляет 1,4 миллиона рублей, сообщает «Дром», в то время как машина с ДВС стоит в среднем 632 тысячи рублей. При этом стоимость разнится в зависимости от региона: к примеру, в Приморском крае за электрокар просят 693 тысячи рублей, а в Москве – 4,2 миллиона рублей. Этим объясняется их популярность в восточном регионе: там зарегистрировано 1572 таких автомобиля – это самый высокий показатель по России.