УАЗ анонсировал новую концепцию развития

Ульяновский автомобильный завод собирается электрифицировать весь свой модельный ряд. Об этом главный конструктор УАЗ Олег Крупин рассказал на Международном автомобильном научном форуме МАНФ-2021.

Фото: Кирилл Сазонов/«Газета.Ru» Кирилл Сазонов/«Газета.Ru»

В сентябре этого года УАЗ совместно с чешской фирмой MW Motors представил электрический внедорожник на базе УАЗ «Хантер». По словам Крупина, чешская компания, изучив рынок востребованности утилитарных автомобилей и условий их эксплуатации в зеленых зонах, пришла к мнению, что «Хантер» лучше всего подойдет для переоборудования в электромобиль. У внедорожника заменили ДВС и вместо топливных баков разместили аккумуляторы, настроив под эти задачи систему управления.

Согласно дальнейшим планам УАЗа, в компании планируют доработать автомобиль по результатам дорожных испытаний, а затем локализовать электрический кит-комплект в РФ. Следом в 2022 году предприятие собирается выпустить опытно-промышленную партию экологичных внедорожников, а затем распространить опыт переоборудования «Хантера» на весь действующий модельный ряд УАЗ. Представленная концепция развития предполагает установка кит-комплекта на внедорожник УАЗ «Патриот» и коммерческие «Профи».

Также Крупин рассказал, что проект гибридной модели «Профи», который разрабатывался совместно с НАМИ, заморожен. Маркетинговые исследования показали, что проект экономически нецелесообразен.