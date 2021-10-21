Бесплатный проезд в транспорте для пожилых москвичей приостановят с 8 ноября

С 8 ноября из-за введения домашнего режима для пожилых москвичей и людей с хроническими заболеваниями приостанавливается бесплатный проезд в общественном транспорте, их социальные карты заблокируют, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. «Однако блокировка социальных карт не коснется граждан, переболевших Covid-19 в течение последних 6 месяцев, либо прошедших вакцинацию. Разблокировка социальных карт будет проводиться сразу после вакцинации первым компонентом», — написал Собянин в своем личном блоге. Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>