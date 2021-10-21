Прототип Aptera Luna приблизил проект к серийному выпуску

Стартап из США Aptera Motors показал финальный прототип Alpha - солнечный трехколесный электрокар модели Aptera. Этот шаг позволил приблизить проект к серийному выпуску.
Принимать заказы на Aptera стартап начал еще в декабре прошлого года - за это время было оформлено 11 000 заявок. Но создатель все еще не показал автомобиль в готовом исполнении - это всего лишь прототипы, не приближенные к серии.
Новый образец получил наименование Luna, что сочетается с его серебристым кузовом. Сейчас специалисты в команде занимаются постройкой нового прототипа - Beta, который должен по внешнему виду соответствовать серийному. Это серьезный момент, ведь ранее в стартапе сообщали, что поставки клиентам начнутся в конце 2021 года.
Вместе с новым прототипом мастера проводят тестирование аудиосистемы. Компания Quilter Labs разрабатывает усилитель специально для нее. В ходе доработок салон должен получить более комфортное оснащение - сиденья, дверные карты и переднюю панель в другом исполнении.
Luna - это версия Aptera с передним приводом. Здесь предусматривается 2-моторная установка мощностью 136 л.с. В максимальной версии двигателей должно быть 3 - на 204 л.с. По предварительной информации, топовая версия электрокара оценивается в 50 700 долларов - 3 600 000 рублей.