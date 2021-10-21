Раскрыта внешность новой Lada Vesta

Изображения с обновленной Lada Vesta опубликовал Quto.ru, на основании шпионских фото представив, как будет выглядеть рестайлинговый автомобиль.

Фото: Quto.ru Quto.ru

Lada Vesta получит решетку радиатора с новым рисунком, обновленные линии бампера и крышки багажника. Фары станут светодиодными и будут уже. Основные изменения произойдут в салоне, где появится 10-дюймовый вертикальный планшет мультимедиа-системы, цифровая приборная панель и блок климат-контроля как у Renault Arkana.

Предполагается, что рестайлинговая модель будет оснащаться теми же двигателями и трансмиссиями, что и сейчас. В линейку входят атмосферные двигатели объемом 1,6 литра (мощностью 106 л.с. и 113 л.с.) и безнаддувные моторы объемом 1,8 литра мощностью 122 л.с. и 145 л.с.