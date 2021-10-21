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Раскрыта внешность новой Lada Vesta

Газета.Ru
1 час назад

Изображения с обновленной Lada Vesta опубликовал Quto.ru, на основании шпионских фото представив, как будет выглядеть рестайлинговый автомобиль.

Раскрыта внешность новой Lada Vesta
Фото: Quto.ruQuto.ru

Lada Vesta получит решетку радиатора с новым рисунком, обновленные линии бампера и крышки багажника. Фары станут светодиодными и будут уже. Основные изменения произойдут в салоне, где появится 10-дюймовый вертикальный планшет мультимедиа-системы, цифровая приборная панель и блок климат-контроля как у Renault Arkana.

Предполагается, что рестайлинговая модель будет оснащаться теми же двигателями и трансмиссиями, что и сейчас. В линейку входят атмосферные двигатели объемом 1,6 литра (мощностью 106 л.с. и 113 л.с.) и безнаддувные моторы объемом 1,8 литра мощностью 122 л.с. и 145 л.с.

Отдел дизайна автомобилей «АвтоВАЗ» возглавляет француз Жан-Филипп Салар, заменивший на этом посту Стива Маттина. Дебют обновленной Lada Vesta, предположительно, намечен на начало 2022 года. После недавнего подорожания Vesta стоит от 796 тыс. руб.

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