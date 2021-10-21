Камеры начали "штрафовать" за проезд между полос в Москве

Московский департамент транспорта объявил, что в на юго-востоке столицы заработал первый комплекс, который распознает мотоциклы и машины, которые ездят между полос.

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Первый комплекс уже работает по адрес улица Люблинская, дом 157, в сторону центра, уточнили в Госавтоинспекции. В дептрансе рассказали, что камера делает несколько снимков, а на фото, приложенном к постановлению, можно увидеть траекторию движения.

Госавтоинспекция Москвы

«Некоторые водители пытаются проехать между полос, в том числе использовать рефюж, которым для безопасности выделены полосы для движения городского транспорта. Это опасно, так как другие машины лишаются бокового интервала, а в случае опасной ситуации — места для маневра», — написали в ГИБДД.

Когда именно заработала камера, не уточняется. В Госавтоинспекции рассказали, что вынесли уже 17 постановлений по части 1 статьи 12.15 КоАП РФ, один штраф оплачен.

Двигаясь между полос, водитель нарушает пункт 9.7 ПДД: «Если проезжая часть разделена на полосы разметки, движение транспортных средств должно осуществляться строго по обозначенным полосам». Нарушением считается непосредственно движение между полос. Штраф составляет 1500 рублей.