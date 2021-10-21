Камеры начали "штрафовать" за проезд между полос в Москве

Московский департамент транспорта объявил, что в на юго-востоке столицы заработал первый комплекс, который распознает мотоциклы и машины, которые ездят между полос.
Первый комплекс уже работает по адрес улица Люблинская, дом 157, в сторону центра, уточнили в Госавтоинспекции. В дептрансе рассказали, что камера делает несколько снимков, а на фото, приложенном к постановлению, можно увидеть траекторию движения.
«Некоторые водители пытаются проехать между полос, в том числе использовать рефюж, которым для безопасности выделены полосы для движения городского транспорта. Это опасно, так как другие машины лишаются бокового интервала, а в случае опасной ситуации — места для маневра», — написали в ГИБДД.
Когда именно заработала камера, не уточняется. В Госавтоинспекции рассказали, что вынесли уже 17 постановлений по части 1 статьи 12.15 КоАП РФ, один штраф оплачен.
Двигаясь между полос, водитель нарушает пункт 9.7 ПДД: «Если проезжая часть разделена на полосы разметки, движение транспортных средств должно осуществляться строго по обозначенным полосам». Нарушением считается непосредственно движение между полос. Штраф составляет 1500 рублей.
Ранее ГИБДД раскрыла местоположение камеры, которая «штрафует» водителей за выключенные фары в Москве.