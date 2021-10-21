Купе и родстер Mercedes-AMG GT снимут с производства

Автопроизводитель из Германии Mercedes-Benz сворачивает выпуск моделей из серии GT - купе и родстера. С конвейера сходят только зарезервированные ранее экземпляры.

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Ранее мы уже сообщали, что до конца 2021 года подразделение Mercedes-AMG прекратит производство купе и родстера из линейки GT. Официально прием заказов на автомобили уже закрыли. Окончательно 2-дверные GT должны покинуть сборочные площадки в декабре этого года. Известно, что выпуском 5-дверного лифтбека компания будет заниматься и после этого.

Напомним, что еще в прошлом году производитель представил на рынке версию GT Black Series. В оснащении предлагался 4-литровй мотор мощностью 730 л.с. С места до 100 км/час автомобиль мог разгоняться за 3.2 секунды.