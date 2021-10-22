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В Европе начались продажи крошечного электрокара XEV YOYO

Car.ruиещё 1
2 часа назад

Городской мини-электрокар XEV YOYO вышел в продажу в Европе. Как сообщается, новинка уже поступила к дилерам в Португалии и Испании.

В Европе начались продажи крошечного электрокара XEV YOYO
Фото: XEV YOYOXEV YOYO

Презентация нового миникара XEV YOYO прошла в Мадриде, где его представили в рамках концепции по созданию новой экосистемы городов. Примечательно, что дизайну двухместная модель напоминает ранее снятый с производства французский Renault Twizy, а главным преимуществом новинки стало сниженное энергопотребление - всего 7,4 кВтч на каждые 100 км.

Длина миникара составляет всего 2,53 метра, а ширина - 1,5 метра. При этом все ТС составляет более 500 килограммов, а каждая из двух батарей весит 24 кг. Для управления новинкой достаточно прав категории В.

При производстве нового электрокара разработчики используют 3D-технологии, что, по их заявлениям, позволяет сделать процесс более экологичным. Покупатели могут выбрать из девяти доступных цветов, при этом расцветки экстерьера и салона достаточно контрастны.

Запас хода - до 150 километров, максимальная скорость достигает 90 км/ч. Стоимость новинки не уточняется.

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