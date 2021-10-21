Московским водителям посоветовали установить зимние шины

В столичном департаменте транспорта посоветовали автомобилистам начинать менять летнюю резину на зимнюю.

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«В Москве — дождь и временами снег. Летняя резина жестче зимней по составу, и когда температура снижается, шины твердеют. Это создает опасность на дороге», — написали в дептрансе.

20 октября в Москве в виде снега и дождя выпало 10% месячной нормы осадков. А пятницу, 22 октября, в столице ожидается штормовой ветер со скоростью до 21 метра в секунду, рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

При этом ожидается, что ночь на пятницу в Москве станет рекордно теплой для 22 октября за последние 73 года — до +11°С. В конце этой недели синоптики прогнозируют +3°С — +5°С.

В ГИБДД объясняли, что о необходимости «переобуть» машину свидетельствует температура, которая стабильно должна быть +5°С — +7°С.

Согласно недавнему опросу, только 23% водителей из России подготовились к новому сезону и установили зимние шины.