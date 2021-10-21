За ОСАГО снова придется доплатить

Страховое сообщество рассчитывает инициировать новую реформу ОСАГО, которая выглядит как подарок от бизнеса: пострадавшим в ДТП увеличат компенсацию на лечение с 500 тыс. рублей до 2 млн рублей, а при расчете ремонта предлагается не учитывать износ деталей. Однако это потребует значительного увеличения стоимости страховки — до 20-25%. Коррупция окончательно испортила этот вид страхования, уточняют эксперты в беседе с «Газетой.Ru».

Фото: ТАСС ТАСС

Накануне Центробанк России в очередной раз увеличил на 10% тарифный коридор ОСАГО. Как выяснила "Газета.Ru", это не единственные изменения, которые в ближайшее время должны произойти с обязательной автомобильной страховкой. Так, страховое сообщество рассчитывает расширить лимиты страхового возмещения по жизни и здоровью в четыре раза: с нынешних 500 тыс. рублей до 2 млн рублей.

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Как рассказали в Российском союзе автостраховщиков (РСА), это позволит уравнять выплаты по "автогражданке" с суммами возмещений по другим видам страхования.

"Лимит в 500 тыс. рублей был введен шесть лет назад и уже не отвечает современным реалиям. В связи с ростом цен на лечение и лекарства, сумм, рассчитанных от этого лимита, сейчас часто не хватает на восстановление здоровья потерпевших. Увеличение лимита выплат за вред жизни и здоровью должно привести к изменению тарифов", - заявили "Газете.Ru" в пресс-службе РСА.

В РСА признали, что увеличение суммы компенсации за вред жизни и здоровью должно привести к изменению тарифов. Ранее зампредседателя ЦБ Владимир Чистюхин оценивал рост средний стоимости полиса из-за этой инициативы в 20-25%.

В Центробанке "Газете.Ru" сообщили, что повышение тарифа будет, но оно может сгладиться из-за соперничества компаний.

"Предыдущие этапы расширения коридора показали, что конкуренция не дает страховым компаниям ставить всем автовладельцам тариф по верхней планке. На наш взгляд, дополнительное расширение коридора будет способствовать еще большой индивидуализации и дифференциации тарифов для водителей с разным уровнем риска", - сообщили "Газете.Ru" в пресс-службе ЦБ.

Регулятор уверяет, что с момента предыдущего этапа индивидуализации тарифов в сентябре прошлого года увеличилась доля водителей, сэкономивших при продлении полиса более 10%.

Ремонт новыми запчастями

Сейчас по ОСАГО при расчете убытков от аварии страховщики учитывают возраст автомобиля. Иными словами, стоимость восстановительного ремонта разбитой детали делят на коэффициент возраста машины.

Получаются довольно абсурдные ситуации - к примеру, при рыночной цене в 20-30 тыс. рублей за поврежденное переднее крыло Mercedes-Benz E-Class 2015 года, страховые компании насчитывают выплату в 7-9 тыс. рублей. За такие деньги можно купить только некачественную китайскую копию крыла, либо поставить оригинальную запчасть, но c разборки.

Разумеется, не все автовладельцы готовы ремонтировать свои машины подобным образом, что становится причиной многочисленных судебных исков к страховщикам. Для решения этой проблемы в РСА обсуждают отказ от учета износа поврежденных в ДТП деталей.

В Центробанке это вопрос также считают потенциальным направлением для улучшения системы ОСАГО. И это, как и расширения лимита ответственности по жизни и здоровью, добавит стоимости полисов ОСАГО дополнительную динамику. "Это [отказ от учета износа] потребует дополнительного и, вероятно, значительного повышения тарифов.

Рост стоимости услуги в свою очередь может снизить доступность ОСАГО. Такие изменения необходимо проводить взвешенно и аккуратно, не нарушая баланса по виду страхования в целом", - сообщили в Банке России.

Алчные бизнесмены

С любыми реформами ОСАГО надо повременить до тех пор, пока этот вид страхования не будет пропущен через сито антикоррупционных расследований, убежден экс-депутат Госдумы, лидер движения автомобилистов "Свобода выбора" Вячеслав Лысаков. Он напоминает, что в 2016 году правоохранительные органы вскрыли хищения в компании "Росгосстрах" на многомиллиардные суммы, которые связывали с ОСАГО.

По словам Лысакова, страховое сообщество выдавало убытки "Росгосстраха" - ведущего на тот момент игрока в сегменте автострахования (с долей свыше 30%) - за потери всего рынка, якобы от деятельности так называемых автоюристов.

Именно эта аргументация была положена в основу лоббирования последней реформы ОСАГО – якобы страховщиков разоряли убытки от справедливых исков автомобилистов в российских судах, говорит эксперт. В тоже время, за последнее время, когда страховщики получили карт-бланш, в России резко выросло число жалоб на нарушения с их стороны. Это стало особенно очевидно с появлением института страхового омбудсмена, обращает внимание собеседник.

"Только за первые два месяца работы омбудсмена (в 2019 году) было зафиксировано 30 тысяч жалоб на страховщиков. Хотя ранее в ЦБ в год поступало не более 11 тысяч жалоб. Поэтому эта реформа ОСАГО проходит на фоне массовых хищений денег автовладельцев, - рассказал "Газете.Ru" Лысаков. – Это признал глава РСА Игорь Юргенс – года два назад на слушаниях у нас [в Госдуме] он сказал, что из системы ОСАГО страховыми компаниями было выведено 24 млрд рублей. По-русски это называется украдено".

С одной стороны, расходы страховщиков из-за роста цен на запчасти и восстановительный ремонт повысились за последнее время, отмечает вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр.

С другой стороны, тарифы "автогражданки" изначально были сильно завышены, так что все новые реформы с обязательной автомобильной страховкой могут пройти без изменения тарифов, считает эксперт.

В законе ОСАГО содержится четкий формальный критерий, который позволяет понять, завышены тарифы или нет, напоминает лидер движения "Автомобилисты России" Виктор Похмелкин.

"80% от страховых сборов всего объема рынка ОСАГО должны идти на компенсацию ущерба страховых случаев автовладельцев России, - сказал "Газете.Ru" Похмелкин. - Так вот еще ни разу за всю историю "автогражданки" в нашей стране ни одна страховая компания на это соотношение не вышла".