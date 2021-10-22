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Суд оставил в силе арест бывшего мэра Владивостока Гуменюка

ТАСС
3 часа назад

Суд отклонил апелляцию на постановление о заключении под стражу, которую подала защита бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка, арестованного на два месяца по обвинению во взятке почти в 20 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре края.

Суд оставил в силе арест бывшего мэра Владивостока Гуменюка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сегодня Приморским краевым судом отклонена апелляционная жалоба защитника обвиняемого Гуменюка Олега Владимировича на постановление Фрунзенского районного суда г. Владивостока, которым ранее бывшему чиновнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Постановлением суда избранная мера пресечения в виде содержания под стражей сохранена", - сообщили в прокуратуре.

Гуменюк обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). По версии следствия, с 2019 по 2021 год он регулярно получал взятки от руководства МУПВ "Некрополь" и через посредников за общее покровительство при оказании похоронных услуг. Всего за это время ему передано более 19,5 млн рублей.

Суд заключил Гуменюка под стражу на два месяца.

Гуменюк стал исполняющим обязанности главы администрации Владивостока 22 декабря 2018 года, 28 марта 2019 года дума города избрала его на пост мэра. В мае 2021 года Гуменюк сообщил о решении уйти в отставку, дума Владивостока приняла решение о досрочном прекращении его полномочий по собственному желанию.

Автоновости,Олег Гуменюк,Госдума,
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