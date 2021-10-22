Суд оставил в силе арест бывшего мэра Владивостока Гуменюка

Суд отклонил апелляцию на постановление о заключении под стражу, которую подала защита бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка, арестованного на два месяца по обвинению во взятке почти в 20 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре края.

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"Сегодня Приморским краевым судом отклонена апелляционная жалоба защитника обвиняемого Гуменюка Олега Владимировича на постановление Фрунзенского районного суда г. Владивостока, которым ранее бывшему чиновнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Постановлением суда избранная мера пресечения в виде содержания под стражей сохранена", - сообщили в прокуратуре.

Гуменюк обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). По версии следствия, с 2019 по 2021 год он регулярно получал взятки от руководства МУПВ "Некрополь" и через посредников за общее покровительство при оказании похоронных услуг. Всего за это время ему передано более 19,5 млн рублей.

Суд заключил Гуменюка под стражу на два месяца.