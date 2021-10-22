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50 миллионов водителей оценили в $800

Анна Безрукова
3 часа назад

Хакеры продают в интернете базу размером 50 млн строк с данными водителей, которые были зарегистрированы в Москве и Подмосковье с 2006 по 2019 год, за $800. Бонусом предлагается файл с информацией за 2020-й год.

50 миллионов водителей оценили в $800
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В базе приводятся сведения, в частности, марка машины, имя владельца и номер его телефона, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на продавца архива.

Как пояснил продавец, с которым связались журналисты издания, в базе присутствуют данные с 2006 по 2019 год. Бонусом к ним идет файл со сведениями за 2020 год.

Кроме этого, он предоставил образец записей, отмечает газета. В нем указаны модель и марка транспортного средства, регистрационный и VIN-номера, дата постановки на учет, мощность двигателя, фамилия и имя владельца, дата его рождения и телефонный номер.

Как предполагает источник издания, утечка могла случиться на уровне регионов. Он уточнил, что в настоящее время информация об автовладельцах централизованно хранится в Федеральной информационной системе ГИБДД, но ранее каждый регион хранил их в собственной базе. Собеседник газеты также выдвинул предположение, что до 2020 года Москва и область могли выгружать сведения одновременно в свои и в федеральную систему, а далее начали использовать только общероссийскую.

А глава отдела аналитики «СерчИнформа» Алексей Парфентьев в беседе с изданием отметил, что причиной утечки, по его мнению, выступили действия инсайдера.

Автоновости,Алексей Парфентьев,ГИБДД,
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