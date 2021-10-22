Летающее такси запустят в Японии в 2023 году

Немецкий стартап Volocopter, занимающийся разработкой городского воздушного транспорта и соответствующей инфраструктуры, собирается запустить летающее такси в Японии. По плану компании, в 2023 году в стране стартуют первые испытания eVTOL VoloCity – коммерческого аэротакси с вертикальным взлетом и посадкой. Помимо Японии, в ближайшие три года аппараты разработки Volocopter начнут регулярно летать над Сингапуром, а затем появятся в других странах Азии, Европы и, возможно, Америки. К 2030 году к пассажирским дронам присоединятся грузовые.

Фото: © Volocopter © Volocopter

Воздушное такси VoloCity представляет собой двухместный аппарат с корпусом из композита и 18 небольшими роторами вместо одного крупного винта – такая схема позволила заметно снизить уровень шума. Дальность полета такси достигает 35 километров, а максимальная скорость составляет 110 километров в час.

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Volocopter

Volocopter, пользующаяся финансовой поддержкой Daimler и национальной авиакомпании Японии Japan Airlines (JAL), на сегодняшний день насчитывает 400 сотрудников. Кроме такси VoloCity, они работают над дроном для перевозки грузов VoloDrone и аппаратом VoloConnect, который сможет преодолевать большие расстояния. Помимо этого, Volocopter разрабатывает особые аэропорты, которые понадобятся транспорту нового типа.

После запуска тестовых полетов в Японии Volocopter собирается поставить 150 аппаратов китайской Geely, которая два года назад вложила в компанию 50 миллионов евро (3,6 миллиарда рублей по актуальному на тот момент курсу). Когда завершатся тесты, пока неизвестно, но Volocopter уже ведет совместную работу с японскими регуляторами, итогом которой должна стать коммерциализация аэротранспорта.