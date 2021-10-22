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Компактный CX-3 продержался на конвейере шесть лет, ни разу не сменив поколение

Motor.ruиещё 2
3 часа назад

Компания Mazda избавится от субкомпактного кроссовера CX-3. Модель была представлена в ноябре 2014 года на автосалоне в Лос-Анджелесе. На рынок Европы она вышла летом следующего года, а в США появилась в продаже в конце 2015-го в качестве замены маленького хэтчбека Mazda2, спрос на который оставлял желать лучшего. Как сообщает издание Motor.es, CX-3, так ни разу и не сменивший поколение, уйдет в отставку до конца нынешнего года.

Mazda отправит в отставку маленький кроссовер
Фото: © Mazda© Mazda

Ранее сообщалось, что 2021 год станет последним для Mazda CX-3 только на североамериканском рынке, где он так и не смог завоевать популярность: с 2016 года ежегодные продажи не превышали планки в 20 тысяч машин. Теперь же стало известно, что модель также уйдет из Европы. Прием заказов уже приостановлен, а производство прекратится в декабре.

Нишу CX-3 будет занимать более крупный кроссовер CX-30, с которым уходящая модель составляла ненужную внутреннюю конкуренцию. Помимо этого, Mazda планирует расширение гаммы кроссоверов: в 2022-м в Европе появятся вседорожники CX-60 и CX-80 с гибридными силовыми установками, а в США – крупные CX-70 и CX-90, а также компактный CX-50.

На европейском рынке Mazda CX-3 предлагали с двумя бензиновыми моторами Skyactiv-G объемом два литра и мощностью 121 либо 150 лошадиных сил, а также 115-сильным дизелем 1.8 Skyactiv-D.

В России CX-3 не продается. После ухода CX-30 в сентябре в российской линейке Mazda числятся всего три модели: кроссоверы CX-5 и CX-9, а также седан Mazda6.

Автоновости,Mazda CX-3,Mazda,
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