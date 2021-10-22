На Украине бесплатно раздают BMW и Audi

Занятная практика появилась на Украине - здесь раздают конфискованные автомобили. Занимаются этим министерство юстиции вместе с государственной исполнительной службой.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Впрочем, речь идет о штучных раздачах. Так, в настоящий момент планируется передать шесть машин, ранее изъятых в Киевской, Днепропетровской и Волынской областях. Это модели Audi 100 1989 года выпуска, BMW 316 1998 г.в. и BMW 318 1996 г.в., Mitsubishi Galant 2003 г.в. и два Renault - Megane 2000 года и Kangoo 2006 г.в.

По фото, размещенным на портале специализированного госпредприятия, проводящего электронные аукционы, можно предположить, что машины были ввезены из-за границы. На одной установлены белорусские номера, на трех - польские. Еще две стоят и вовсе без регистрационных знаков.

До этого власти попытались продать эти автомобили. Но поскольку торги в итоге не состоялись (лоты никого не заинтересовали), то, чтоб добру не пропадать, машины было решено передать "безоплатно". Судя по предыдущим подобным мероприятиям, они могут достаться интернатам, детским домам семейного типа, органам госуправления, а также тюрьмам и следственным изоляторам. Хотя подать заявки могут и простые граждане.