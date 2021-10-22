В ГИБДД дали рекомендации по вождению в непогоду

Столичная Госавтоинспекция рекомендовала водителям менять стиль вождения при погодной опасности, сообщает газета "Известия".

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Как сообщалось 21 октября в официальном Telegram-канале ГИБДД Москвы, в городе действует "желтый" уровень погодной опасности из-за сильного ветра, который продлится до вечера пятницы, 22 октября.

В Госавтоинспекции отметили, что при таких неустойчивых условиях, находясь за рулем автомобиля, необходимо снижать скорость и увеличивать дистанцию. Также в ведомстве рекомендовали плавно перестраиваться, а перед поворотами и пешеходными переходами заблаговременно притормаживать.