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"АвтоВАЗ" упростит комплектации Lada Granta

Газета.Ru
41 минуту назад

Компания "АвтоВАЗ" изменит комплектации семейства автомобилей Lada Granta, пишет "Лада.Онлайн" со ссылкой на сообщение, разосланное дилерам марки. При этом цена автомобилей не изменится.

"АвтоВАЗ" упростит комплектации Lada Granta
Фото: lada.rulada.ru

На заводе проведут так называемый деконтентинг Lada Granta - замену комплектующих более доступными по цене. Такие работы идут на заводе с 2016 года и касаются практически всей линейки выпускаемых моделей. Сообщается, что с декабря 2021 года автомобили лишатся тканевых медальонов с задних дверей (кроме версий Quest и Cross) и покрытия "Hot stamping" (метод горячего тиснения фольгой) с боковых сопел на панели приборов у комплектаций Classic и Classic Optima.

Также из комплектаций Comfort уберут молдинги (кроме исполнений Cross и #Club). Ранее сообщалось, что на "АвтоВАЗе" решили изменить конструкцию Lada Vesta, убрав из нее одну деталь. А на Украине, чтобы удешевить Granta, из машин уберут кондиционер и аудиосистему. 18 октября "АвтоВАЗ" увеличил цены на автомобили Lada на 0,9 – 2,7%.

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