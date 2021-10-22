"АвтоВАЗ" упростит комплектации Lada Granta

Компания "АвтоВАЗ" изменит комплектации семейства автомобилей Lada Granta, пишет "Лада.Онлайн" со ссылкой на сообщение, разосланное дилерам марки. При этом цена автомобилей не изменится.

Фото: lada.ru lada.ru

На заводе проведут так называемый деконтентинг Lada Granta - замену комплектующих более доступными по цене. Такие работы идут на заводе с 2016 года и касаются практически всей линейки выпускаемых моделей. Сообщается, что с декабря 2021 года автомобили лишатся тканевых медальонов с задних дверей (кроме версий Quest и Cross) и покрытия "Hot stamping" (метод горячего тиснения фольгой) с боковых сопел на панели приборов у комплектаций Classic и Classic Optima.