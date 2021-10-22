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У москвича забрали Porsche за долги по коммуналке

Елена Прошина
31 минуту назад

Служба судебных приставов арестовала у жителя ЦАО Москвы Porsche Cayenne из-за задолженности по коммунальным платежам, сообщает «Москва 24».

У москвича забрали Porsche за долги по коммуналке
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Собственник квартиры в Большом Афанасьевском не оплачивал счета за ЖКХ с 2019 года. На сегодняшний день задолженность достигла суммы в 175 тысяч рублей.

«К должнику были применены меры принудительного исполнения, в том числе наложен арест на его автомобиль — Porsche Cayenne. Транспортное средство эвакуировано на специализированную стоянку. В случае неуплаты задолженности, автомобиль продадут на аукционе», — рассказал телеканалу судебный пристав-исполнитель ОСП по ЦАО, лейтенант внутренней службы Артур Серопян.

Рейды по взысканию задолженностей за коммунальные услуги в Центральном административном округе Москвы проводятся на регулярной основе сотрудниками управляющих компаний и ГУ ФССП по столице. Только на 22 октября, согласно данным «Москвы 24», было арестовано пять машин. Общий долг по ним составил один миллион рублей.

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