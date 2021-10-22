Акции Tesla обновили исторический рекорд

Акции электромобильной компании Tesla обновили исторический рекорд, достигнув отметки в 907,56 доллара, по данным биржи NASDAQ. Предыдущий ценовой максимум был зафиксирован в январе 2021 года на уровне 900,4 доллара.

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Акции Tesla взлетели на фоне публикации отчета компании о квартальной прибыли 20 октября. Объем чистой прибыли компании стал рекордным в третий раз подряд и составил 1,618 миллиарда долларов. По сравнению с предыдущим кварталом выручка выросла на 389 процентов и показала пятикратный рост по отношению к тому же периоду 2020 года (тогда цифра равнялась 331 миллиону долларов). Выручка автогиганта взлетела на 57 процентов, до 13,8 миллиарда долларов (против 8,8 миллиарда годом ранее).

После появления этой информации в СМИ акции Tesla неожиданно упали на 1,62 процента на постмаркете, до 851,8 доллара за бумагу. Однако утром следующего дня стоимость ценных бумаг компании начала расти. К моменту публикации новости акции электромобильного гиганта торгуются на уровне 907 долларов.