УАЗ показал редкий автомобиль "Босоножка"

Тягачи на базе УАЗ-452Д с одним или двумя прицепными вагончиками с разноцветным мягким верхом курсировали в крупных марках СССР. Сборка таких автомобилей велась на «Краснодарском механическом заводе нестандартного оборудования» в 1972 году. На УАЗе посоветовали обратить внимание на маленькие боковые окошки, которые были не сквозными, а предназначались для размещения рекламы, поэтому имели подсветку.