Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+19° в 
USD 70.86EUR 82.50BRENT 84.56
Войти в почту

УАЗ показал редкий автомобиль "Босоножка"

Газета.Ruиещё 1
1 час назад

Пресс-служба Ульяновского автозавода рассказала в Instagram о старых автопоездах, которые получили в народе название «Босоножка».

УАЗ показал редкий автомобиль "Босоножка"
Фото: InstagramInstagram

Тягачи на базе УАЗ-452Д с одним или двумя прицепными вагончиками с разноцветным мягким верхом курсировали в крупных марках СССР. Сборка таких автомобилей велась на «Краснодарском механическом заводе нестандартного оборудования» в 1972 году. На УАЗе посоветовали обратить внимание на маленькие боковые окошки, которые были не сквозными, а предназначались для размещения рекламы, поэтому имели подсветку.

Отмечается, что сейчас сохранились лишь редкие фотографии тягача «Босоножки», поэтому едва ли его могли выпустить тиражом более 20 единиц.

Ранее главный конструктор УАЗа анонсировал новую концепцию развития марки, объявив о планах по электрификации модельного ряда. Также Ульяновский автозавод подготовил особую модификацию «Буханки».

Автоновости,УАЗ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители