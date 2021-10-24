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Автоэксперт назвал способ аннулировать штраф за проезд между полос

ТК «Звезда»иещё 1
1 час назад

Водителя, объезжающего препятствие на дороге, могут оштрафовать за проезд между полосами. Однако в этом случае наказание можно будет обжаловать, рассказал «Звезде» автоэксперт Владимир Сажин.

Автоэксперт рассказал, как аннулировать один из штрафов
Фото: ТАССТАСС

Камеры видеофиксации в Москве начали регистрировать проезд между полос. В столичном дептрансе объяснили нововведение необходимостью предотвратить опасные ситуации на дорогах, когда у участников движения из-за такого нарушения не остается места для маневра.

«Не всегда такие маневры бывают оправданы, но в случае когда водитель объезжает препятствие, это может быть условно какое-то транспортное средство, либо впереди ДТП, либо какая-то яма на дороге, водителю так же придет штраф, если он попал в зону действия камеры. Если водитель не согласен с вынесенным штрафом, ему нужно будет обратиться в организацию, которая выписала ему штраф, и обжаловать его в течение десяти дней», - объяснил Сажин.

По его словам, обжаловать штраф можно и после этого срока, например, если человек был в отъезде - для этого тоже нужно обратиться в выписавшую штраф организацию и восстановить сроки обжалования.
Автоновости,Владимир Сажин,
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