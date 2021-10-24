Автоэксперт рассказал, как аннулировать один из штрафов

«Не всегда такие маневры бывают оправданы, но в случае когда водитель объезжает препятствие, это может быть условно какое-то транспортное средство, либо впереди ДТП, либо какая-то яма на дороге, водителю так же придет штраф, если он попал в зону действия камеры. Если водитель не согласен с вынесенным штрафом, ему нужно будет обратиться в организацию, которая выписала ему штраф, и обжаловать его в течение десяти дней», - объяснил Сажин.