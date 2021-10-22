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Минтранс предложил поднять плату за проезд по дорогам

Елена Прошина
1 час назад

Минтранс предложил поднять максимальный тариф за проезд по действующим платным автодорогам до 5 рублей за 1 км, а по новым – до 8 рублей за 1 км, следует из проекта постановления, опубликованного на на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Минтранс предложил поднять плату за проезд по дорогам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В пояснительной записке к документу говорится, что в настоящее время средний размер тарифа на проезд по платным федеральным автодорогам в России (2,65 рубля за 1 км), приведенный к паритету покупательной способности, на 35,5% ниже значения среднего тарифа в европейских странах (3,59 рубля за 1 км).

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Действующий в России максимальный тариф составляет 3 рубля за 1 км платного участка в ценах 2015 года, что составляет 3,65 рубля за 1 км в ценах 2021 года. По мнению авторов законопроекта, таким образом, необходимый уровень максимального размера платы составляет 3,65 х 35,5% = 5 рублей за 1 км в ценах 2021 года.

«Представляется целесообразным установления максимального размера платы за проезд транспортных средств в отношении платных автомобильных дорог, созданных в результате нового строительства, на уровне 8 рублей за 1 км», - говорится также в пояснительной записке.

Автоновости,Porsche,Минтранс РФ,
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