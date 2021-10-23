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Автомобилистам напомнили о налоге, который нужно заплатить до декабря

Российская Газетаиещё 4
20 минут назад

До 1 декабря автовладельцы должны заплатить транспортный налог за 2020 год. И автомобилисты уже начали получать письма от своих территориальных налоговых органов с его расчетом.

Автомобилистам напомнили о налоге, который нужно заплатить до декабря
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В подготовленном налоговой инспекцией расчете указана окончательная сумма налога, подлежащая уплате, поэтому гражданину самому ничего не нужно рассчитывать",- пояснил агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Он отметил, что задача автовладельца просто перечислить в бюджет указанную сумму. И по закону сделать это нужно до 1 декабря 2021 года. Если налог не уплатить в срок, начнут начисляться пени.

Налоговые органы отправляют расчет налога в личный кабинет, который автовладелец может завести на официаль­ном сайте ФНС. Также налог можно увидеть и оплатить через сайт госуслуг.

Автоновости,Транспортный налог,Иван Соловьев,Федеральная налоговая служба,
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