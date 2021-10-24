Срезал путь: Маск нашел способ избавить мир от пробок

В конце октября The Boring Company Илона Маска получила разрешение на строительство системы тоннелей под Лас-Вегасом. По задумке предпринимателя, система под названием Vegas Loop позволит жителям и гостям города передвигаться на автомобилях Tesla под землей, таким образом минуя наземный трафик. Маск собирается создать сеть протяженностью почти 50 километров, строительство первой станции должны закончить через несколько месяцев. «Лента.ру» рассказывает о безумном проекте самого популярного предпринимателя в мире, о том, зачем инженеры The Boring Company пытаются обогнать улитку, и как может выглядеть транспортная система будущего.

Фото: Кадр: The Boring Company / YouTube Кадр: The Boring Company / YouTube

Зашел слишком далеко

Видео дня

История The Boring Company началась с шутки. 17 декабря 2016 года Илон Маск написал в своем Twitter, что сходит с ума от городских пробок. «Собираю тоннелепроходческую машину и начинаю копать», — иронично заметил Маск. Чуть позже предприниматель написал, что действительно начал делать это и сообщил об основании новой компании. Название компании — тоже своего рода шутка. Английское слово boring можно одновременно перевести как «скука» и «бурение».

В феврале 2017 года специалисты The Boring Company начали работу над своим первым объектом — котлованом на территории офиса SpaceX. Сообщают, что Маск выбрал эту локацию, чтобы не погрязнуть в бюрократической волоките — для рытья ямы в собственном дворе разрешения не требуется. Основатель SpaceX и Tesla словно знал, что в будущем его молодая компания будет тратить большую часть времени не на бурение, а на согласование проектов. По легенде, предприниматель предложил работникам копать сутки напролет и посмотреть, что из этого получится. В итоге удалось пробурить отверстие в земле шириной около девяти метров, длиной около 15 метров и глубиной порядка пяти метров.

Слышь, купи

Проект The Boring Company — название обязывает — кажется не таким технологичным и веселым, как идея пересадить мир на электрокары или построить первую колонию на Марсе. Казалось бы, что может быть скучнее копания в земле? Кроме того, конечный продукт не является персональным, как электрокар Tesla, ведь сеть тоннелей предназначена для всех. В этой связи пользователям сложнее сопереживать компании и следить за ней. Поэтому менеджеры фирмы с 2018 года начали привлекать внимание с помощью маркетинговых акций.

В первую очередь были изготовлены бейсболки с логотипом The Boring Company.

Партия из 50 тысяч единиц была раскуплена моментально. Затем маркетологи придумали, казалось бы, никак не связанный с идеей сети тоннелей продукт — портативный огнемет

По сути, большая паяльная лампа позиционировалась как «самый безопасный огнемет на свете». Никто так и не понял, что это было, но людям понравилось. Всего за несколько дней 20 тысяч «неогнеметов» были проданы, а в США началась кампания за запрет странной игрушки. Российские фанаты Илона Маска пробовали приобрести девайс, однако отечественная таможня развернула посылку. При этом в шалости маркетологов по сути не было ничего страшного: похожие огнеметы используются в различных отраслях промышленности и не требуют специального разрешения в большинстве стран.

Машины под землей

Одним из направлений The Boring Company является строительство сети тоннелей под землей в различных регионах. Как правило, тоннели предназначены для того, чтобы разгрузить традиционные дороги и общественный транспорт. Чтобы кардинально разгрузить дорожный трафик, нужно либо поднять машины в воздух, либо, наоборот, опустить их под землю. Первая линия метро в истории появилась в конце XIX века, однако благодаря Маску и его компании подземный транспорт кажется одним из вариантов для перемещения человечества между пунктами А и Б в будущем.

Согласно одобренному властями Невады проекту строительства Vegas Loop, сеть тоннелей должна протянуться на 46 километров. Система будет иметь 51 станцию, каждая из которых будет находиться в одном из районов города. По оценке компании, пропускная способность такой системы может составить 57 тысяч человек в час. Проект могут закончить в течение трех лет.

Передвижение будет осуществляться на электрифицированных площадках — таким образом выброс углекислого газа в тоннелях будет минимальным. В компании заявили, что при работе тоннельная система будет потреблять намного меньше энергии, чем другие виды общественного транспорта. В будущем компания может и планирует отказаться от автомобилей в качестве средства передвижения и пустить по тоннелям капсулы большей вместимости — Hyperloop. Данный способ добраться от станции к станции был описан самим Маском около десяти лет назад: инноватор рассчитывал устроить капсулы, которые перемещались бы в герметичном пространстве на огромной скорости. Однако пока что подобный проект невозможно реализовать из-за технических ограничений.

Предложенный The Boring Company способ перемещений безопаснее, чем обычная езда на дорогах общего пользования. Траектории автомобилей в тоннеле не пересекаются, поэтому вероятность ДТП сводится к минимуму. Специальные направляющие удерживают машину в полосе и не позволяют ей врезаться в стену на большой скорости — даже если водитель потеряет сознание или перестанет управлять транспортным средством. «Все происходит настолько глубоко под землей, что никто не знает об этом», — отмечает автор издания Freelancing Табо Нел.

Тоннели являются безопасными даже в сейсмически неустойчивых регионах — так уверены в компании. В случае катаклизма их теоретически можно будет использовать в качестве безопасного места. «Значительный ущерб от землетрясения возникает из-за падающих обломков, что практически исключено в тоннелях», — отметили инженеры фирмы. В этой связи на движение по тоннелям практически не влияют погодные условия, что нельзя сказать о езде по дорогам на поверхности.

С точки зрения влияния на экологию тоннели Илона Маска кажутся очень предпочтительным в долгосрочной перспективе. Несмотря на то что при строительстве нарушается естественный рельеф, автомобили под землей перемещаются с помощью площадок на электрической тяге и не загрязняют атмосферу выбросами.

Обогнать улитку

Конкретно «Петля Лас-Вегаса», работа над которой уже началась, будет построена на деньги компании. Кроме того, частично проект профинансируют местные казино, заинтересованные в подобном виде транспорта.

Стоимость поездки будет дороже, чем на автобусе или метро, но дешевле, чем на такси

Например, стоимость поездки на восемь километров, которая займет около пяти минут, обойдется в 10 долларов. Чтобы проехать от конференц-центра до местного стадиона (расстояние около шести километров), нужно будет заплатить порядка шести долларов.

В свое время одной из проблем современного строительства тоннелей Маск назвал слишком высокую стоимость. По оценке предпринимателя, 1,5 километра готового пути может обойтись в сумму от ста миллионов до миллиарда долларов. На заре своего существования в The Boring Company объяснили, что можно сэкономить и ускорить процесс благодаря снижению диаметра тоннеля. «В Нью-Йорке было расширение метро, которое, я думаю, стоило порядка двух миллиардов долларов за милю», — говорил предприниматель во время открытия первого тоннеля. Однако для предприятия Маска в большом размере нет необходимости, так как путь строится для автомобилей, а не для поездов. Благодаря этому компании удалось сэкономить, снизив диаметр тоннеля до 4,5 метра. В итоге подземная дорога протяженностью около трех километров обошлась в 52 миллиона долларов.

Добытая при прокладывании маршрутов земля и прочие полезные ископаемые могут быть реализованы для определенных целей. В этом сотрудники компании тоже увидели возможность снизить расходы. Например, поднятую из недр землю можно либо использовать для создания специальных кирпичей для облицовки тоннелей, либо продавать.

Одной из целей The Boring Company является ускорение прокладки тоннелей. По оценке экспертов компании, обычные машины для прокладки подземных путей двигаются в 14 раз медленнее, чем улитка. Процесс можно ускорить использованием более современного оборудования и снижением диаметра тоннеля. В компании придумали маскота — улитку Гэри, с которой соревнуется тоннелепроходческая машина. А одним из слоганов фирмы является фраза «Обгони улитку!»

Проблемы на поверхности

Сумасшедший, на первый взгляд, проект обречен утонуть под волной критики. На открытие демонстрационного тоннеля в городе Хоторн в декабре 2018 года компания Маска возила представителей прессы. По словам очевидцев, поездка была довольно некомфортной — автомобиль постоянно подпрыгивал из-за неровной дороги, а скорость была ограничена 80 километрами в час. При этом целью компании является передвижение авто со скоростью до 250 километров в час. Также не стоит забывать, что въезд и выезд из тоннелей не происходит быстро — машине нужно встать на специальную платформу и закрепиться, а по приезде выполнить обратные действия. В этом случае велика вероятность образования пробок на въезде в тоннели.

С самого начала своей деятельности компания сталкивалась как с бюрократическими препонами, так и с непониманием жителей регионов, в которых она собиралась копать землю. Например, в Мэриленде для запуска работ потребовалось так много исследований и одобрений со стороны федеральных, государственных и окружных агентств, что проект решили свернуть. «Казалось, что у них есть подход, который поможет преодолеть бюрократию. Но этого не произошло», — вспоминает бывший министр транспорта Мэриленда Пит Ран. В 2017 году работы по строительству четырехкилометрового тоннеля были прекращены из-за возмущения местных активистов: те заявили, что местные чиновники освободили компанию Илона Маска от экологической экспертизы.