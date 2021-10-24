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В России продают 11-летний Bugatti Veyron за 110 млн рублей

Секрет Фирмы
24 минуты назад

На портале Auto.ru появилось объявление о продаже элитного Bugatti Veyron 2010 года. Хозяин хочет получить за гиперкар 110 млн рублей. В объявлении значится один владелец, но в отчёте «ПроАвто» при этом указали четырёх, трое из которых — юридические лица. Сейчас это единственный продаваемый Veyron, а за похожую цену в Сети выставлены внедорожник «Комбат Т98» за 106 млн рублей и лимузин Aurus Senat за 106,9 млн.

В России продают 11-летний Bugatti Veyron за 110 млн рублей
Фото: Pixabay LicensePixabay License

На портале отметили, что продавец не предоставил никаких дополнительных подробностей о 1001-сильном купе. Хотя на фотографиях машина в лучшем товарном виде и без следов пробега, сами снимки не лучшего качества, а конкретных данных об авто совсем немного.

На странице продавца указана цена в 110 млн рублей, однако портал Mash утверждал, что владелец согласен отдать гиперкар за 121 млн. Также там отметили, что Bugatti выставила на продажу некая 51-летняя Наталия, которая хорошо зарабатывает на уборке элитной недвижимости на Рублёво-Успенском шоссе.

Ранее «Секрет» сообщал, что на аукционе 11 работ испанского художника Пабло Пикассо продали за $110 млн. До этого работы более 20 лет выставлялись в ресторане «Пикассо» в отеле «Белладжио».

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