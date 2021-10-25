Поступок женщины за рулем авто возмутил водителей Москвы

Водитель автомобиля опубликовала видеозапись своей поездки за рулем в группе «Автомобилисты Москвы» в Facebook и возмутила россиян.

На записи запечатлен момент, когда женщина проезжает мимо девушки с окровавленным лицом, которая пытается остановить попутное авто и, вероятно, попросить о помощи. «Думала, что надо уворачиваться от велосипедистов и самокатчиков на дорогах Москвы, а нет!» — подписала автор ролика.

Пользователи сети возмутились поступком женщины, указав, что в данной ситуации необходимо было оказать помощь пострадавшей, а не смеяться над ней в соцсетях. Другие отметили, что в случае, если самостоятельно помочь человеку нет возможности, необходимо хотя бы вызвать скорую.

«Бегала бы собачка, остановились бы многие, а тут человек — никто не станет помогать, только судить», «У нее же лицо разбито! В хлам она или нет, нужно остановиться и вызвать скорую и полицию. Рады, что увернулись? Серьезно?», «Самое главное — успеть достать телефон, включить камеру, снять и выложить в соцсети! Молодец, жизнь удалась», — прокомментировали юзеры.