Парковку в Москве сделают бесплатной с 4 по 6 ноября

В честь Дня народного единства с 4 по 6 ноября парковаться на любой улице в Москве можно будет бесплатно. Об этом РИА Новости рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Парковки на улицах в праздничные дни всегда бесплатные. В честь Дня народного единства в текущем году парковки будут работать без оплаты 4, 5 и 6 ноября. Прошу водителей быть осторожными, не отвлекаться за рулем и парковаться без нарушений во избежание аварийно-опасных ситуаций", - сказал Ликсутов.

Он также уточнил, что платить за парковку не потребуется даже на улицах с тарифом 380 руб./час. Платными в эти дни будут только парковки со шлагбаумом.

Заммэра также уточнил, что во время нерабочих дней с 28 октября по 3 ноября, а также 7 ноября платные парковки на московских улицах будут работать в обычном платном режиме, поскольку эти дни не относятся к праздничным. При этом 31 октября и 7 ноября на парковках будет действовать воскресный тариф, то есть бесплатно, помимо улиц, где введен тариф 380 рублей/час.

Ранее сообщалось, что в Москве с понедельника пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями должны придерживаться домашнего режима, а компании обязаны перевести на удаленную работу минимум 30% сотрудников. Ранее соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.