Маск остановил тесты новых автопилотов Tesla

Американский миллиардер Илон Маск сообщил об остановке тестирования новых автопилотов электрокаров Tesla. Произошло это из-за обнаруженных неполадок.

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«Увидели некоторые проблемы с версией 10.3, так что временно возвращаемся к версии 10.2», – написал Маск в своем микроблоге в Twitter.

Тестирование бета-версии автопилота началось 14 октября. В качестве тестировщиков выступили обычные водители с высоким рейтингом безопасности. Выяснилось, что беспилотные автомобили с задержкой выполняют поворот налево на регулируемых перекрестках. Сейчас идет работа над устранением проблемы.

Как напоминает "Экономика сегодня", Tesla впервые представила систему продвинутой помощи водителю (ADAS) в 2014 году. Тогда же Маск заявил о намерении создать автопилот, который позволит транспортному средству перемещаться в любых условиях без участия водителя.