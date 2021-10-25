Маск остановил тесты новых автопилотов Tesla

Американский миллиардер Илон Маск сообщил об остановке тестирования новых автопилотов электрокаров Tesla. Произошло это из-за обнаруженных неполадок.
«Увидели некоторые проблемы с версией 10.3, так что временно возвращаемся к версии 10.2», – написал Маск в своем микроблоге в Twitter.
Тестирование бета-версии автопилота началось 14 октября. В качестве тестировщиков выступили обычные водители с высоким рейтингом безопасности. Выяснилось, что беспилотные автомобили с задержкой выполняют поворот налево на регулируемых перекрестках. Сейчас идет работа над устранением проблемы.
Как напоминает "Экономика сегодня", Tesla впервые представила систему продвинутой помощи водителю (ADAS) в 2014 году. Тогда же Маск заявил о намерении создать автопилот, который позволит транспортному средству перемещаться в любых условиях без участия водителя.
Ранее «Свободная пресса» писала новость о том, что американский предприниматель, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил о своем желании создать сверхзвуковой электрический самолет.