АвтоВАЗ запретил дилерам продавать Lada без "допов"

С 18 октября 2021 года автомобили Lada в обязательном порядке оснащаются набором автомобилиста, который прибавил к стоимости наряду с очередным повышением 2400 рублей. Стало известно, что АвтоВАЗ расширит практику установки обязательных дополнительных опций.

Фото: АвтоВАЗ АвтоВАЗ

По информации "Лада.онлайн", 15 ноября 2021 года АвтоВАЗ обновит официальный сайт марки: на нём будет представлена информация о ценах на автомобили с учётом надбавки за определённый набор аксессуаров, установка позиций из которого, отметим, будет производиться не на заводе, а непосредственно дилером.

"Теперь это будет сделано не по воле автоцентра, а по распоряжению АвтоВАЗа на строго определённые комплектации, - пишет "Лада.онлайн".

Составы комплектов аксессуаров для укладки в автомобили Lada будут примерно одинаковыми. Они будут немного меняться в зависимости от комплектации автомобиля".

Минимальный набор аксессуаров стоимостью около 8000 рублей предусмотрен для Lada Niva Legend: салонные и багажный коврики, комплект дефлекторов дверей. У Niva Travel перечень расширен за счёт защитной сетки решётки радиатора и защиты картера.

Для Vesta максимальный комплект стоимостью примерно 25-30 тысяч рублей включает в себя: поддон в нишу запасного колеса; защиту картера; салонные и багажный коврики; комплект амортизаторов капота; комплект дефлекторов дверей; дефлектор лобового стекла; защитную сетку радиатора.

Lada Xray можно доукомплектовать полиуретановыми ковриками в салон и багажник, комплектом амортизаторов капота, дефлекторами дверей, дефлектором лобового стекла, защитной сеткой радиатора. Этот набор прибавит к стоимости около 20 тысяч рублей.