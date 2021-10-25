ГИБДД получит 2,5 тысячи новых Hyundai Solaris

Для экипажей ДПС подготовили 2497 новых автомобилей Hyundai Solaris. В пресс-службе «Хендэ Мотор СНГ» рассказали, что поставка седанов МВД осуществляется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги», машины реализуются через официальную дилерскую сеть.

Фото: Hyundai Hyundai

В комплектацию патрульных Hyundai Solaris входят комплекс регистрации информации, сигнальное громкоговорящее устройство, цветографическая оклейка, две аккумуляторных батареи для обеспечения бесперебойной работы всех дополнительных устройств и другие опции. Производство седанов, предназначенных для эксплуатации экипажами ДПС, выполнялось на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге.

«Перед передачей готовых экземпляров модели Hyundai Solaris был проведен цикл испытаний, подтвердивших их соответствие всем требованиям и регламентам, предъявляемым МВД РФ к патрульным автомобилям. Поставка осуществляется непосредственно до подразделений Госавтоинспекции, расположенных на всей территории Российской Федерации», — отметил автопроизводитель.