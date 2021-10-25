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ГИБДД проведет рейд в Москве 26 октября

Газета.Ruиещё 1
24 минуты назад

Московская Госавтоинспекция объявила о проведении общегородского профилактического рейда во вторник, 26 октября. Он посвящен профилактике дорожно-транспортных происшествий с пешеходами.

ГИБДД проведет рейд в Москве 26 октября
Фото: Михаил Воскресенский/РИА «Новости»Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

В ходе рейда сотрудники ГИБДД проверят соблюдение правил дорожного движения пешеходами и водителями. Инспекторы ДПС уделят особое внимание следующим нарушениям: переход улиц в неположенном месте, на красный сигнал светофора и перед близко идущим транспортом.

В столичной Госавтоинспекции отметили, что 77,6% происшествий в зоне действия пешеходных переходов приходится на нарушения правил их проезда.

За первые девять месяцев 2021 года на дорогах столицы зарегистрировано 6141 ДТП. Из них 31,7% — это наезд на пешеходов, а 42,6% происшествий — в зоне действия пешеходных переходов.

Автоновости,ГИБДД,
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