ГИБДД проведет рейд в Москве 26 октября

Московская Госавтоинспекция объявила о проведении общегородского профилактического рейда во вторник, 26 октября. Он посвящен профилактике дорожно-транспортных происшествий с пешеходами.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА «Новости» Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

В ходе рейда сотрудники ГИБДД проверят соблюдение правил дорожного движения пешеходами и водителями. Инспекторы ДПС уделят особое внимание следующим нарушениям: переход улиц в неположенном месте, на красный сигнал светофора и перед близко идущим транспортом.

В столичной Госавтоинспекции отметили, что 77,6% происшествий в зоне действия пешеходных переходов приходится на нарушения правил их проезда.