Peugeot готовит к производству купеобразный кроссовер

Французская компания Peugeot опубликовала тизер своего нового купе-кросса с индексом 4008. Удлиненная модель прежней генерации с таким же названием уже продается маркой в Китае.

Фото: Car.ru Car.ru

Производитель решил не демонстрировать фрагменты машины или скетчи, как это делается в последнее время, но обнародовал на просторах интернета окрашенный и сваренный кузов на фабрике в Мюлузе. Модификация проекта P54 окажется родственником транспортных средств обновленной линейки Peugeot 308. Под индексом P51 продается стандартный хэтчбек, P52 универсалу SW, P53 предстоящему седану для КНР.

Согласно предварительным сведениям, новый купе-кроссовер Peugeot 4008 получит пятидверный кузов дифтбек длиной почти 4,7 метра. В настоящее время у французского бренда отсутствуют подобные автомобили, и он станет самым первым в семействе следующей генерации.

Кроме 4008, компания собирается выпустить подзаряжаемый гибрид, при этом информации об электрокаре пока еще нет. Peugeot 4008 дебютирует не ранее лета 2022 года, а в дилерские центры он поступит только осенью.