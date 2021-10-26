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Toyota выпустила машину, которая способна разгоняться только до 25 км/ч

Газета.Ruиещё 2
1 час назад

Компания Toyota Industries Corporation, которая занимается производством специализированной техники, представила тягач 3TE25. Летом этого года японские власти выбрали 21 аэропорт, в которых начнется работа по сокращению вредных выбросов CO2. Разработка Toyota поможет реализовать эти планы, поскольку оснащена только электрическим двигателем.

Новый электрокар Toyota способен разгоняться только до 25 км/ч
Фото: toyota-shokki.co.jptoyota-shokki.co.jp

В компании заявили, что электрический тягач не уступает технике с ДВС и способен обеспечить такое же тяговое усилие и скорость движения. Новинка способна разгоняться до 25 км/ч, емкость аккумулятора тягача составляет 600 Ач, а максимальный буксируемый вес — 27 тонн. Дальность хода электрокара не указывается. При длине в 3,5 метра радиус разворота автомобиля составляет 3,2 метра. Тягач оснащен светодиодной оптикой и многофункциональным дисплеем.

Аэродромный тягач 3TE25 поступил в продажу в 40 дилерских центрах Toyota L&F в Японии, его оценили в 7,7 млн иен (4,7 млн рублей по текущему курсу).

Автоновости,Toyota,
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