Новый электрокар Toyota способен разгоняться только до 25 км/ч

Компания Toyota Industries Corporation, которая занимается производством специализированной техники, представила тягач 3TE25. Летом этого года японские власти выбрали 21 аэропорт, в которых начнется работа по сокращению вредных выбросов CO2. Разработка Toyota поможет реализовать эти планы, поскольку оснащена только электрическим двигателем.

Фото: toyota-shokki.co.jp toyota-shokki.co.jp

В компании заявили, что электрический тягач не уступает технике с ДВС и способен обеспечить такое же тяговое усилие и скорость движения. Новинка способна разгоняться до 25 км/ч, емкость аккумулятора тягача составляет 600 Ач, а максимальный буксируемый вес — 27 тонн. Дальность хода электрокара не указывается. При длине в 3,5 метра радиус разворота автомобиля составляет 3,2 метра. Тягач оснащен светодиодной оптикой и многофункциональным дисплеем.