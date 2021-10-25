Китайцы представили конкурента Rolls-Royce Cullinan

Китайская люксовая марка Hongqi рассекретила большой внедорожник LS7. Модель построена по образу «мейнстримного» E-HS9, только превосходит его по размерам и полагается не на электрический привод, а на V-образную «восьмерку» собственной разработки. По предварительной информации, LS7 будет конкурировать с Rolls-Royce Cullinan и Bentley Bentayga.

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Несколько лет назад принадлежащая концерну FAW марка Hongqi (Красное знамя) провела реорганизацию и образовала четыре семейства моделей. Машины Q-серии выделили для каршеринга и такси, литерой H обозначили массовый сегмент, S — спорткары. Самыми роскошными и дорогими остались модели с индексом L, предназначенные для партийной элиты страны. До последнего времени в эту линейку входил только лимузин L5. Сейчас же к нему присоединился внедорожник LS7.

Презентация новинки прошла в закрытом формате, поэтому данных о машине мало. По предварительной информации, LS7 по размерам сопоставим с Cadillac Escalade, построен на рамной платформе с независимыми подвесками и оснащён двигателем V8. Этот мотор разработан FAW совместно с Центральным научно-исследовательским институтом Китая. Он выдает 659 лошадиных сил и 850 Нм крутящего момента и в будущем заменит старый «атмосферник» V12.