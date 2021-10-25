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Чем опасен дисбаланс колес автомобиля

РИА "ФедералПресс"
2 часа назад

Автомобильный эксперт Кирилл Манжула в радиоэфире посоветовал обязательно делать балансировку колес машины при замене резины.

Чем опасен дисбаланс колес автомобиля
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Если не сделать балансировку, то после шиномонтажа у колес может появиться дисбаланс. Первая и самая элементарная причина его появления в том, что балансировочные грузы отлетели за время эксплуатации прошлой зимой», – пояснил специалист.

В эфире «Комсомольской правды» Кирилл Манжула призвал автомобилистов не скупиться и делать технические процедуры по мере необходимости. Если речь идет о долгой поездке при отсутствии баланса колес, то такая практика, по словам автоэксперта, может закончиться неисправностью подвески. Дребезжания также могут навредить электронике в автомобиле.

Ранее «Телеканал 360» приводил слова автоэксперта, который перечислил главные правила покупки зимней резины.

Автоновости,Комсомольская правда,Телеканал "360° Подмосковье",
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