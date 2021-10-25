Чем опасен дисбаланс колес автомобиля

«Если не сделать балансировку, то после шиномонтажа у колес может появиться дисбаланс. Первая и самая элементарная причина его появления в том, что балансировочные грузы отлетели за время эксплуатации прошлой зимой», – пояснил специалист.

В эфире «Комсомольской правды» Кирилл Манжула призвал автомобилистов не скупиться и делать технические процедуры по мере необходимости. Если речь идет о долгой поездке при отсутствии баланса колес, то такая практика, по словам автоэксперта, может закончиться неисправностью подвески. Дребезжания также могут навредить электронике в автомобиле.