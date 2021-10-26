Автомобили Lada подорожают

Компания АвтоВАЗ обязала дилеров продавать автомобили Lada только с дополнительным оборудованием. С 15 ноября текущего года отказаться от него нельзя, пишут « Ведомости ».

«Автомобили будут продаваться с аксессуарами, которые предписывает устанавливать завод, их дилер также обязан закупить у завода. Увеличение цены машины для клиента составит от 8000 до 30 000 руб. Дилер заработает от 2500 до 7000 руб. от этой суммы», – пояснил изданию из продавцов АвтоВАЗа.

По словам топ-менеджера другого дилерского холдинга, новая политика автоконцерна затронет все модели Lada, а набор аксессуаров будет варьироваться в зависимости от комплектации.

Так, набор для Lada Niva Legend будет включать в себя салонные и багажный коврики, комплект дефлекторов дверей и обойдется покупателям в 8000 рублей. При этом максимальный стандартный набор аксессуаров для Lada Vesta обойдется покупателю уже в 25-30 тыс. рублей. В него будут входить поддон в нишу запасного колеса, защита картера, салонные и багажный коврики, комплект амортизаторов капота, комплект дефлекторов дверей, дефлектор лобового стекла, защитная сетка радиатора, пишет «Лада.онлайн».