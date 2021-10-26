Россиян призвали срочно продавать машины

Продать старую машину или купить новую лучше всего прямо сейчас. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказал глава отдела продаж подразделения компании «Авалон» Павел Червяков. Он отметил, что ситуация на рынке сложилась таким образом, что ожидать падения цен на новые автомобили не приходится. Наоборот, стоимость будет только повышаться.

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Эксперт отметил, что вторичный рынок оперативно реагирует на изменение ситуации при продажах новых машин, поэтому продать старое авто лучше всего прямо сейчас — это будет самым выгодным решением. После этого лучше всего купить новое и не думать долго о покупке.

«А если, допустим, продать сейчас и только спустя четыре-пять месяцев купить, то может выйти так, что автовладелец в настоящее время продал за одну сумму, а спустя пять месяцев было бы возможно продать дороже. Кроме этого, новые машины вырастут в цене», — отметил Червяков.

Ранее эксперты объяснили, почему россиянам приходится переплачивать за автомобили. Дело в том, что машин у автодилеров не хватает, а интерес покупателей сохраняется на высоком уровне — отсюда и повышение цен. Дистрибьюторы каждый месяц переписывают ценники. По сведениям «Автостата», средневзвешенная цена новой легковушки в России в августе этого года была равна 2,14 млн рублей, что на 21% больше, чем в начале года.