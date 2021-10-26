Суд запретил неграмотным сдавать на водительские права

Суд в Вологодской области принял принципиально важное решение: неграмотные, а тем более вообще не говорящие по-русски граждане не могут допускаться к экзаменам на получение водительских прав.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости Максим Блинов/РИА Новости

Опасный прецедент хотел создать некий Николай М. из города Харовск Вологодской области. Он дважды попытался через суд выбить себе "языковые" поблажки.

Видео дня

Вначале Николай попросил суд обязать госавтоинспекцию разрешить ему сдать экзамен ПДД с помощью постороннего лица, умеющего читать. По замыслу истца, грамотный друг зачитывал бы ему вопросы с компьютера, а он бы устно на них отвечал. Заносить ответы в компьютер тоже должен был помощник, так как сам М., по его же словам, неграмотный.

Суд в иске отказал.

Во второй раз гражданин потребовал уже переводчика. Мол, русский язык для него неродной, пользоваться великим и могучим может в ограниченном объеме, не понимает сложных специальных терминов на русском языке. А значит, без толмача не обойтись.

В ГИБДД мужчине отказали. Как объяснили сотрудники госавтоинспекции, административный регламент МВД России по проведению экзаменов на права предусматривает запрет на использование какой-либо литературы, технических средств или подсказок других лиц при ответе на теоретические вопросы. Живой переводчик тоже попадает под эту норму. Чем перевод не подсказка? Суд согласился с такой логикой.

"Харовский районный суд Вологодской области пришел к выводу, что сдача экзамена с привлечением переводчика будет противоречить Правилам проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений, утвержденных постановлением правительства РФ", - сообщили в объединенной пресс-службе судов Вологодской области.

Истец обжаловал это решение, но Вологодский областной суд оставил его жалобу без удовлетворения, а решение суда первой инстанции - без изменения.

Примечательно, что когда-то у Николая М. были права. Но он их в буквальном смысле пропил.

"Водительское удостоверение категории "В" М. получил 13 мая 2011 года в ОГИБДД п. Сямжа Вологодской области, 7 октября 2013 года был привлечен к административной ответственности за повторное вождение в состоянии опьянения и лишен права управления транспортными средствами", - рассказывают в объединенной пресс-службе судов региона.

Однако просто так права лишенцам, как известно, у нас не возвращают. Получить обратно водительское удостоверение можно только после сдачи в ГИБДД теоретического экзамена на знание Правил дорожного движения. Если к тому же человек был лишен корочек за управление авто в состоянии опьянения, либо за отказ от прохождения медицинского освидетельствования, то ему также надо будет пройти медицинское освидетельствование на отсутствие медицинских противопоказаний к вождению.