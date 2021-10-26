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Завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» остановит конвейер на девять дней

runews24.ru
45 минут назад

Российский завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» приостановит работу на девять дней.

Завод Hyundai в РФ остановит конвейер на девять дней
Фото: runews24.rurunews24.ru

Как сообщает «Газета.Ru», завод, где выпускаются Hyundai и KIA, будет простаивать с 30 октября по 7 ноября. Эти дни были объявлены нерабочими для предотвращения распространения COVID-19.

В ХММР не собираются корректировать производственный план. Он составляет 230 тысяч транспортных средств на 2021 год.

В 2020 году завод выпустил более 219 тысяч авто. С января по сентябрь 2021-го с конвейера сошло 178,3 тысячи автомобилей, что на 20% превышает аналогичный показатель прошлого года.

Показатели предприятия приблизились к допандемийному уровню 2019 года.

Hyundai,Kia,
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