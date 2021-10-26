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Госдума одобрила законопроект об отмене обязательного техосмотра

Елена Прошина
34 минуты назад

Комитет Госдумы по транспорту одобрил и рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект об отмене обязательного техосмотра автомобилей и мотоциклов. Об этом сообщает пресс-служба «Единой России».

Госдума одобрила законопроект об отмене обязательного ТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы даем любому владельцу право добровольно пройти техосмотр. После сервиса, который он делает не у дилера, который имеет лицензию, а где-то "в гараже". Чтобы быть уверенным, правильно ли ему техническое обслуживание или текущий ремонт сделали в этом гараже или у самозанятого, который получил лицензию на право обслуживания машин», – заявил глава комитета, депутат «ЕР» Евгений Москвичев.

Напомним, что в случае принятия закона автовладельцы будут вправе обращаться за проведением техосмотра по своему желанию. Обязательный осмотр потребуется только при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов машины или мотоцикла, Процедура станет добровольной только для физических лиц, когда как для коммерческого транспорта, в том числе такси, она останется обязательной.

Как отметили в «Единой России», сейчас вопрос прохождения техосмотра затрагивает каждого третьего жителя России. Всего, по официальным данным, в стране около 49 млн легковых автомобилей, из которых 27 млн – моложе 10 лет. По действующим нормам, регулярный техосмотр обязателен для транспортных средств, с момента выпуска которых прошло четыре и более года.

Автоновости,Евгений Москвичев,Единая Россия,Госдума,
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