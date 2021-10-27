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В Москве на нерабочие дни закроют автосервисы и шиномонтажи

BFM.RUиещё 2
53 минуты назад

В Москве во время нерабочих дней, с 28 октября по 7 ноября, смогут работать в обычном режиме только магазины, где доля продовольственных товаров и непродовольственных товаров первой необходимости составляет не менее 30% от ассортимента. Остальные смогут продавать товар дистанционно, в том числе с помощью доставки, передает оперштаб.

В Москве на нерабочие дни закроют автосервисы и шиномонтажи
Фото: ТАССТАСС

Кафе и рестораны будут открыты только для продажи навынос или на доставку. Принимать посетителей смогут только рестораны при гостиницах и хостелах, а также корпоративные столовые и буфеты, которые будут доступны только постояльцам и сотрудникам.

Будут закрыты салоны красоты, солярии, бани и сауны, спортивные комплексы, фитнес-клубы и бассейны. Закрыты также будут автосервисы и пункты шиномонтажа. Кроме того, не будут работать химчистки, прачечные, другие организации, оказывающие бытовые услуги.

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