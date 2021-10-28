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Kia начала производство обновлённого кроссовера Sportage 2023

Car.ruиещё 1
47 минут назад

Производители корейского автомобильного концерна KIA начали серийное производство кроссовера Sportage нового поколения, созданного для рынка США.

Kia пустила в серию Sportage 2023
Фото: Car.ruCar.ru

Машина относится к 2023 модельному году. Покупателям будет доступно несколько версий салона. Для их выполнения использован качественный тканевый материал или натуральная кожа. Ранее издание CAR.RU уже рассказывало о том, что производители провели презентацию и готовятся к началу сборки.

Kia

Под капотом установлен 2,5 литровый мотор. Его мощность составляет 187 лошадиных сил. Вместе с ним работает автоматическая коробка передач. Стоимость новинки пока не озвучивается. Массовые продажи кроссовера начнутся в первом квартале следующего года. Но уже сейчас будущие владельцы могут обратиться к производителям для оформления предзаказа, заполнив соответствующие документы.

Автоновости,Kia,
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