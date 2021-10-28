Kia пустила в серию Sportage 2023

Машина относится к 2023 модельному году. Покупателям будет доступно несколько версий салона. Для их выполнения использован качественный тканевый материал или натуральная кожа. Ранее издание CAR.RU уже рассказывало о том, что производители провели презентацию и готовятся к началу сборки.