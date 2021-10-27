Great Wall запустит новый бренд для водородных машин

Китайский холдинг Great Wall Motor объявил о запуске нового суббренда Saloon Tech Z, ориентированного в первую очередь на выпуск премиальных автомобилей с силовыми установками на водородных топливных элементах (FCEV). Первая модель марки будет представлена уже в этом году. Она сможет проезжать без дозаправки 900 километров и разгоняться до ста километров в час за 8,9 секунды.
Презентация Saloon Tech Z состоится в ноябре на моторшоу в Гуанчжоу. По предварительной информации, там же компания покажет и первую Z-модель — кроссовер на водородных топливных элементах первого поколения. С полными баллонами он сможет проезжать 900 километров, а разгон до ста будет длится 8,9 секунды. Рыночный дебют вседорожника запланирован на 2022 год.
Ну а в 2023-м Saloon Tech покажет FCEV второго поколения с запасом хода 1100 километров и ускорением до первой «сотни» за 4,56 секунды. Будут в модельном ряду бренда и полностью электрические модели, способные проезжать без подзарядки 700 километров. Все машины построят на модульной платформе Lemon, рассчитанной на установку ДВС, гибридных систем, электрического привода или топливных элементов.
Китайские СМИ считают, что цена моделей Saloon Tech Z превысить 300 тысяч юаней (эквивалент 3,3 миллиона рублей).