Great Wall запустит новый бренд для водородных машин

Китайский холдинг Great Wall Motor объявил о запуске нового суббренда Saloon Tech Z, ориентированного в первую очередь на выпуск премиальных автомобилей с силовыми установками на водородных топливных элементах (FCEV). Первая модель марки будет представлена уже в этом году. Она сможет проезжать без дозаправки 900 километров и разгоняться до ста километров в час за 8,9 секунды.

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Презентация Saloon Tech Z состоится в ноябре на моторшоу в Гуанчжоу. По предварительной информации, там же компания покажет и первую Z-модель — кроссовер на водородных топливных элементах первого поколения. С полными баллонами он сможет проезжать 900 километров, а разгон до ста будет длится 8,9 секунды. Рыночный дебют вседорожника запланирован на 2022 год.

Ну а в 2023-м Saloon Tech покажет FCEV второго поколения с запасом хода 1100 километров и ускорением до первой «сотни» за 4,56 секунды. Будут в модельном ряду бренда и полностью электрические модели, способные проезжать без подзарядки 700 километров. Все машины построят на модульной платформе Lemon, рассчитанной на установку ДВС, гибридных систем, электрического привода или топливных элементов.