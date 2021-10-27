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АвтоВАЗ не принимает заказы на классическую "Ниву"

Российская Газета
38 минут назад

АвтоВАЗ остановил приём заказов на трёхдверный внедорожник Lada Niva Legend.

АвтоВАЗ не принимает заказы на классическую "Ниву"
Фото:  АвтоВАЗ АвтоВАЗ

Завод не успевает отрабатывать заявки от дилеров несмотря на то, что линия сборки семейства модели Niva работает без введения режима простоя вот уже более месяца.

О приостановке приёма заказов на трёхдверные Niva Legend сообщает "Нетипичный АвтоВАЗ". По данным группы, в работе у завода остались неотработанные сентябрьские заявки, к которым прибавились наряды, полученные на октябрь и даже ноябрь.

Возобновление приёма заказов на трёхдверный Lada Niva Niva состоится только после отработки всех полученных ранее заказов.

Ранее "РГ" сообщала о том, что АвтоВАЗ не успеет до декабря собрать все заказанные Niva Legend 5 дв., поэтому внедорожник покинет конвейер на месяц позднее запланированного.

Автоновости,Lada,Автоваз,
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