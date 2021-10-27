АвтоВАЗ не принимает заказы на классическую "Ниву"

АвтоВАЗ остановил приём заказов на трёхдверный внедорожник Lada Niva Legend.

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Завод не успевает отрабатывать заявки от дилеров несмотря на то, что линия сборки семейства модели Niva работает без введения режима простоя вот уже более месяца.

О приостановке приёма заказов на трёхдверные Niva Legend сообщает "Нетипичный АвтоВАЗ". По данным группы, в работе у завода остались неотработанные сентябрьские заявки, к которым прибавились наряды, полученные на октябрь и даже ноябрь.

Возобновление приёма заказов на трёхдверный Lada Niva Niva состоится только после отработки всех полученных ранее заказов.