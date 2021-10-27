В ГИБДД Москвы обратились к водителям с предупреждением

Московская Госавтоинспекция предупредила автомобилистов о проверках в нерабочие дни, которые продлятся с 28 октября по 7 ноября.

Согласно данным ГИБДД, чаще всего нетрезвые водители попадают в ДТП в выходные дни. Если в будни автоинспекторы в среднем задерживают 50-60 таких водителей, то в выходные их количество растет примерно на 25%.

На прошлой неделе выявлено 426 пьяных и отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования автомобилистов. Из них 78 человек сели за руль в нетрезвом состоянии в воскресенье.

«Напоминаем, незапланированные выходные не должны стать поводом для празднества за рулем, а мы будем тщательно следить за этим и делать все, чтобы предотвратить факты управления транспортом в нетрезвом виде», — добавили в Госавтоинспекции.