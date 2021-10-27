Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+11° в 
USD 69.55EUR 80.70BRENT 84.45
Войти в почту

ГИБДД объявила о проверках в нерабочие дни

Газета.Ru
1 час назад

Московская Госавтоинспекция предупредила автомобилистов о проверках в нерабочие дни, которые продлятся с 28 октября по 7 ноября.

В ГИБДД Москвы обратились к водителям с предупреждением
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Согласно данным ГИБДД, чаще всего нетрезвые водители попадают в ДТП в выходные дни. Если в будни автоинспекторы в среднем задерживают 50-60 таких водителей, то в выходные их количество растет примерно на 25%.

Россиян призвали срочно продавать машины

На прошлой неделе выявлено 426 пьяных и отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования автомобилистов. Из них 78 человек сели за руль в нетрезвом состоянии в воскресенье.

«Напоминаем, незапланированные выходные не должны стать поводом для празднества за рулем, а мы будем тщательно следить за этим и делать все, чтобы предотвратить факты управления транспортом в нетрезвом виде», — добавили в Госавтоинспекции.

В исследовании за 2021 год ГИБДД назвала самый опасный день для пешеходов и рассказала о пяти самых жестких ДТП в 2021 году.

Автоновости,ГИБДД,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители