Узнайте, насколько вы и ваш автомобиль готовы отправиться в путь

Способность управлять автомобилем, не подвергая опасности себя и окружающих — это не только умение держать руль и нажимать на нужные педали. На асфальте или на грунтовке, в городе и на природе, на зимнем льду или в осенних лужах — у водителя постоянно возникают непростые ситуации, на которые надо реагировать быстро и точно.

Фото: Mercedes-Benz Mercedes-Benz

В управлении автомобилем хватает нюансов — даже летом, когда тепло и сухо. Но сейчас не за горами зима, а езда по заснеженной или покрытой льдом дороге может стать дополнительным приключением. Тест от Рамблера и Mercedes-Benz поможет вам понять, насколько вы и ваш автомобиль готовы отправиться в путь, независимо от погоды. Поехали!

Смена шин неотвратима независимо от того, предпочитаете вы активную езду или размеренно следуете в потоке. Можно иметь два комплекта шин, а можно отдать предпочтение колесам в сборе. Последний вариант более удобен и надежен.

Так вы не только избавитесь от необходимости думать о правильном хранении, но и получите больше уверенности в маневренности своего автомобиля. Колеса в сборе от Mercedes-Benz позволяют не задумываться о возможных повреждениях диска. Кроме того, это сэкономит вам время ожидания на шиномонтаже. Все колеса в сборе от Mercedes-Benz собраны в Германии на специализированном предприятии с полностью автоматической линией производства и контроля качества сборки.